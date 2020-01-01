لاكازيت: لم نحسم الصعود علينا الفوز في الإياب

لاكازيت سجل هدف فوز فريقه اليوم

تحدث ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال الإنجليزي، حول فوز فريقه اليوم على أولمبياكوس اليوناني بهدف نظيف في الدوري الأوروبي.

أرسنال كان قد نجح اليوم في الفوز على فريق أولمبياكوس اليوناني بالهدف الذي سجله لاكازيت في الدقيقة 81 بعد تمريرة رائعة من اللاعب ساكا.

وقال لاكازيت في تصريحات لشبكة "BT": "نستحق الفوز اليوم، كنا نريد تسجيل عدد أكبر من الأهداف اليوم ولكن هذه نتيجة جيدة لأنك لا تزال في مباراة الذهاب".

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وأضاف: "كان لدي بعض الفرص للتسجيل لكن كما تعلم لا يمكنك تسجيل كل الفرص التي تأتي إليك، تلك هي كرة القدم".

وتابع: " "كان من الجيد أن أحضر إلى هنا بأجواء رائعة والآن نعود إلى المنزل مع جماهيرنا وسيكون الأمر جيداً",

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وأردف: "علينا الحذر لديهم فريق منظم للغاية بإمكانهم العودة في النتيجة في مباراة الإياب سيكون علينا أن نركز على إنهاء مباراة الإياب مبكراً لضمان الصعود".

يذكر أن أرسنال يواجه أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس المقبل في مباراة إياب دور الـ32 على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.