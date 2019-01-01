لاكازيت: جندوزي يطمح لأن يصبح الأفضل

لاكازيت يكشف الطموحات الكبرى لمواطنه جندوزي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت نجم نادي آرسنال عن طموحات مواطنه وزميله في الفريق ماتيو جندوزي، كما أشاد بالعمل الكبير الذي يقدمه في الوقت الحالي.

وكان جندوزي قد شارك مع آرسنال خلال مباريات الدوري الأوروبي والبريميرليج خلال الفترة الماضية، وقدم أداء كبيرًا وكان أحد أفضل لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي.

وحول ذلك، أشاد لاكازيت بما يقدمه جندوزي في الفترة الحالية، وأيضًا العمل الذي يقوم به من أجل التطور وأخذ خطوات للأمام في مسيرته.

وأضاف: "هو يمتلك موهبة رائعة ومقومات تجعله أحد أفضل اللاعبين في مركزه مستقبلًا، سعيد لأنه يفكر في هذا الأمر ويطمح بالفعل لأن يصبح من الأفضل"

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وتابع: "في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك أجواء مختلفة وأكثر صعوبة، الحياة بها كثير من المتطلبات هنا حتى تصبح لاعبًا مميزًا وسط هذه الكوكبة، وما يقوم به جندوزي في هذا السن الصغير ليس سهلًا في إنجلترا خصوصًا"

يذكر أن أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال قد بدأ في الاعتماد على ماتيو جندوزي بشكل أكبر خلال الموسم الحالي، بعدما حصل على فرصته الأولى مع الفريق الأول العام الماضي.