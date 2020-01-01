لافيتزي يسبب أزمة في الأرجنتين على طريقة واندا وإيكاردي

إزيكيل لافيتزي نجم باريس سان جيرمان المعتزل ومنتخب الأرجنتين يثير أزمة في الأرجنتين بعد مواعدة رفيقة صديقه المرقب.

شهدت الأيام الماضية أزمة أرجنتينية جديدة بعدما ظهر النجم إزيكيل لافيتزي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب التانجو المعتزل مع عارضة الأزياء البرازيلي ناتلي بورجيس.

جاء هذا حيث ظهر اللاعب على إحدى جزر الكاريبي في الحجر الصحي رفقة العارضة البرازيلية والتي كانت رفيقة أحد أصدقاؤه المقربين.

وخرجت صديقة لافيتزي السابقة يانيا سكريبينتي في تصريحات صحفية وقالت: "لقد مللت من الحديث عن صديقي السابق لقد انفصلنا منذ عامين، لكن حسنًا، نفس تلك العارضة كانت رفيقة واحد من الأصدقاء المقريبين له".

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وأوضحت يانيا أن علاقة الثنائي تعود لعندما كان يواعدها هي بنفسها، وأضافت: "لقد كذب على صديقه في وجهه، لقد تقابلا في البرازيل قبل عدة سنوات ومؤخرًا يكرران نفس المقابلات، فليفعل ما يشاء كل شيء سيرد له، تلك هي مشكلته الخاصة".

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وأكدت كذلك أنها ليست المرة الأولى التي يواعد فيها رفيقة لأحد أصدقاءه وقالت: لا أتعجب مما يقوم به، لقد قام بذلك من قبل مع صديقة ناتشو فيالي الذي كان صديقه المقرب وأمضى معه الكثير من الوقت، لقد كانا صديقان مقربان للغاية لكنه لم يهتم لذلك".

ورد لافيتزي عبر "إنستجرام" عندما تم توجيه تهمة تكرار خطأ واندا نارا وإيكاردي له وقال: "لا يا أصدقائي، دعوهم يتحدثوا فلا يمكننا أن يختار لك الآخرون الأصدقاء أو الحياة".

جدير بالذكر أن السنوات الماضية كانت قد شهدت أزمة كبيرة بسبب تصرف ماورو إيكاردي الذي رافق زوجة صديقه المقرب ماكسي لوبيز وهو ما انعكس على وجود حالة نفور واضحة منه في منتخب الأرجنتين.