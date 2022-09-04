لإفساح المجال للتعاقدات الجديدة .. طرد فيل جونز من غرفة الملابس!

تين هاج يأمر بطرد فيل جونز من غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد!

أفادت تقارير إنجليزية أن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد قرر طرد فيل جونز من غرفة تبديل الملابس في ملعب تدريب الشياطين الحمر لإفساح المجال لتعاقدات الصيفية الجديدة.

تم تصميم منشأة تدريب الفريق الأول للشياطين الحمر في كارينجتون لاستيعاب ما لا يزيد عن 24 لاعباً وكانت بأقصى طاقتها بعد التعاقدات الصيفية العديدة التى أبرمها مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن فيل جونز هو أحد ضحايا غرفة تبديل الملابس في يونايتد، مما يمثل ضربة أخرى في مسيرته المشؤومة في أولد ترافورد.

تين هاج يطرد جونز من أجل إفساح المجال للتعاقدات الجديدة

موقف المدير الفني الهولندي أكد للمدافع فيل جونز خروجه من خطط الفريق، بعد أن كافح من أجل الحصول على دقائق منتظمة في المواسم الأخيرة، حيث لعب الدولي الإنجليزي السابق 13 مرة فقط مع مانشستر يونايتد في آخر أربع مواسم له مع النادي.

وحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن المدرب الهولندي طلب من براندون ويليامز، وتيدن مينجي وأكسل توانزيبي أن يحزموا حقائبهم ويتجهوا إلى غرفة تبديل الملابس لفريق تحت 23 عامًا.

تعاقد تين هاج مدرب أياكس السابق مع ست لاعبين جُدد هذا الصيف بعد تعيينه مدربًا لمانشستر يونايتد في أبريل الماضي.

حيث ضم كلاً من صانع الألعاب كريستيان إريكسن ونجم ريال مدريد السابق كاسيميرو وحارس المرمى مارتن دوبرافكا والظهير الأيسر تيريل مالاسيا وثنائي أياكس السابق أنتوني وليساندرو مارتينيز، مما جعل منشأة تدريب النادي في كارينجتون لا تستوعب عدد اللاعبين في الفريق الأول.

جدير بالذكر أن فريق تين هاج فريق يستضيف نظيره آرسنال على ملعب أولد ترافورد اليوم الأحد بعد ثلاثة انتصارات متتالية على ليفربول وساوثامبتون وليستر سيتي.