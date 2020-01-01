"لافتة نادي القرن الحقيقي" - الأهلي يرد والاتحاد الإفريقي يتوعد

الزمالك يرفع لافتة "نادي القرن الحقيفي"

رفع نادي الزمالك ، اليوم الجمعة، لافتة أعلى سور القلعة البيضاء في مقره بميت عقبة تحمل لقب "نادي القرن الحقيقي" بعد الجدل في الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد أعلن منذ أيام تقديم ملف للمحكمة الرياضية من أجل الحصول على حقه في قضية نادي القرن الإفريقي الذي حصل عليه الأهلي .

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وقال الزمالك في بيانه السابق إن الفريق كان يمتلك ألقابًا أكثر من الأهلي وهو من يستحق اللقب وليس القلعة الحمراء الذي احتفل باللقب وقتها.

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وعُلقت اللافتة أعلى سور النادي، وتحمل عبارة: "نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

ورد النادي الأهلي على رفع الزمالك لافتة نادي القرن الحقيقي بمقره، حيث نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها:

"أفريقيا لا تعرف سوى بطل، الأهلي المتربع على عرش القارة في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين، وحطم كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".

كما قال مصدرًا داخل الاتحاد الإفريقي في تصريحات صحفية: "الزمالك خالف اللوائح باللافتة التي رفعها على أسواره، بوضع شعار الاتحاد الإفريقي عليها".

وتابع: "لافتة الزمالك ستجعل الاتحاد الإفريقي يعاقبه، لانتهاكه الحقوق التسويقية له، بوضع شعاره على اللافتة".

ومن المفترض أن يتقدم الزمالك بملف كامل خلال أيام، حسب ما صرح به مرتضى منصور رئيس النادي للحصول على اللقب.

ويحتفل الأهلي في الوقت الحالي بالحصول على لقب القرن الإفريقي، وسط اعتراض إداري وجماهيري من ناحية النادي الأبيض.