لافتة إنسانية - مانشستر يونايتد لن يخفض أجور موظفيه

رغم القانون الذي يسمح بتخفيضها.. مانشستر يونايتد سيدفع رواتب عامليه كاملة

في لافتة إنسانية، قرر نادي مانشستر يونايتد عدم تخفيض رواتب موظفيه خلال فترة توقف النشاط حفاظًا على اقتصاديات النادي.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز وأغلب الدوريات الأوروبية، وسط مستقبل مجهول ينتظر استكمال المسابقات.

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وحول ذلك، أصدرت الحكومة الإنجليزية قانونًا يسمح للمؤسسات ــ والتي من بينها أندية كرة القدم ــ بتخفيض أجور الموظفين في الفترة الحالية.

ويشترط هذا القانون والذي أصدر مؤخرًا أن تتجاوز الرواتب الذي سيتم تخفيضها 2500 جنيه استرليني، وأن تكون نسبة التخفيض 20% فقط.

ولكن في لافتة إنسانية رائعة، قرر مانشستر يونايتد عدم استغلال هذا القانون من أجل تخفيض رواتب موظفيه وعماله في فترة التوقف.

وقال مانشستر يونايتد من خلال بيان رسمي إنه سيقوم بدفع المرتبات كاملة لموظفيه خلال هذه الفترة ولن يقوم بتخفيض نسبة منها بسبب الخسائر الاقتصادية.

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يذكر أن العديد من أندية كرة القدم وكذلك اللاعبين قد قاموا بتخفيض رواتبهم من أجل عدم تشريد عمال وموظفي الأندية خلال فترة التوقف.