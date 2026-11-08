بلغ التوتر في أولد ترافورد ذروته يوم الأحد؛ حين صبّ مشجعو مانشستر يونايتد غضبهم على ملاك النادي خلال مواجهة أستون فيلا، وانضم الآلاف إلى تظاهرة بصرية وصوتية، مطالبين بتغيير كامل في القيادة مع تفاقم أزمة الفريق داخل الملعب. وتُبرز موجة الاحتجاج الأخيرة هذه الانفصال المتزايد بين الجماهير الحاضرة في المباريات والإدارة المسؤولة عن المسار الحالي للنادي.
أجواء مؤسفة تخيّم على مدرج ستريتفورد إند
بدا "مسرح الأحلام" أقرب إلى الكابوس، بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد، إذ صعّد الجماهير حملتهم ضد عائلة جلايزر والقسم الرياضي الذي تقوده مجموعة إنيوس، خلال مباراة أستون فيلا، التي شهدت تعادلًا مثيرًا بنتيجة (4-4)، في مباراة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقبل انطلاق المباراة، غصّت المدرجات ببالونات خضراء وذهبية، في إشارة متعمّدة إلى ألوان نادي نيوتن هيث الأصلية، وهي رمز راسخ منذ أمد بعيد للتمرّد على النظام الحالي. ورافق هذا الاحتجاج البصري شريط صوتي متواصل من الاعتراض تردّد صداه في أرجاء الملعب، ليكون تذكيرًا صارخًا بالإحباط العميق الذي تشعر به القاعدة الجماهيرية جرّاء سنوات من سوء الإدارة في نظرهم.
وفي رسالة لاذعة بشكل خاص موجّهة إلى مقترحات النادي الأخيرة بشأن البنية التحتية، تم نشر لافتة ضخمة جديدة في قلب مدرجات الجماهير المحلية. وكانت الرسالة واضحة وصريحة، إذ جاء فيها: "نحن لا نريد ملعبًا جديدًا، نريد مُلّاكًا جُددًا".
ويعكس هذا الشعور قناعة متنامية لدى الجماهير المتعصّبة بأن التغييرات الشكلية على الملعب تأتي في مرتبة ثانوية مقارنة بالحاجة الأساسية إلى قيادة تضع التميّز الكروي في المقام الأول. ومع تقدّم المباراة، ازدادت حدّة العداء الصوتي، إذ أعرب مدرج "ستريتفورد إند" الشهير عن مشاعره بترديد عبارة "بيعوا يونايتد وارحلوا" التي دوّت في أرجاء أولد ترافورد.
فريق كاريك ينهار وسط الضجيج
وبينما سيطرت الاحتجاجات على الحديث قبل المباراة، كان الواقع على أرض الملعب قاتماً بالقدر نفسه بالنسبة للمدرب مايكل كاريك. فقد انكشفت هشاشة دفاع يونايتد على الفور تقريباً، إذ تقدّم أستون فيلا خلال الستين ثانية الأولى. واستغل أليسون إدوارد لحظة فقدان تركيز ليسكن الكرة في الشباك، في هدف ترك الفريق المحلّي مترنّحاً والجماهير مذهولة. وتفاقمت البداية الكابوسية بعد دقائق قليلة فقط حين ضاعف الضيوف تقدّمهم، ليتقدموا مبكرًا قبل أن يتمكّن كثير من الجماهير حتى من الجلوس في مقاعدهم بالمدرجات.
وجاءت الضربة الثانية في الدقيقة الرابعة حين سدّد نيكولاس جاكسون الكرة في الشباك بكل امتنان، تاركاً يونايتد أمام مهمة شاقة. وكانت السهولة التي اخترق بها فيلا دفاع المضيف إدانة صارخة للمنظومة التكتيكية الحالية ومعنويات اللاعبين. ومع تلقّي هدفين في لمح البصر، بدت الخطة التكتيكية التي وضعها كاريك وطاقمه وكأنها تتهاوى. وسرعان ما حلّت محل الصمت القصير الذي أعقب الهدف الثاني هتافات متجدّدة ضد المُلّاك، إذ بلغ صبر الجماهير على هيكلية النادي بأكملها حدّه الأقصى. ولم تخفّف من حدّة ردّة الفعل الغاضبة سوى ركلة الجزاء التي سجّلها برونو فيرنانديش في الدقيقة الخامسة عشرة، والتي أعادت يونايتد إلى أجواء المباراة.
مخاوف الهبوط تتحوّل إلى واقع
إن التداعيات الإحصائية لهذا التعادل الأخير مثيرة للقلق فعلاً بالنسبة لنادٍ بحجم مانشستر يونايتد. فبعد النتائج الأخيرة، بما في ذلك فوز سندرلاند ونوتنجهام فورست، هبط مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. وبرصيد ثماني نقاط فقط من المباريات العشر الأولى، لم يعد شبح معركة حقيقية ضد الهبوط مجرد حديث مبالغ فيه، بل بات واقعاً حسابياً. وتبقى قلة الصلابة الدفاعية هي الهاجس الأبرز، إذ عجز الفريق عن الحفاظ على شباكه نظيفة ولو لمرة واحدة في المسابقات المحلية حتى الآن هذا الموسم.
ورغم التألّق الفردي للاعبين مثل برونو فيرنانديش، الذي يواصل تصدّر الدوري في صناعة الفرص، تبقى المنظومة الجماعية مفكّكة. فقد خلقت القطيعة بين مجلس الإدارة وأرض الملعب فراغاً قيادياً يملؤه حالياً غضب المدرجات.
ملاك مرشحون للاتحاد
وفي ظل احتجاج جماهير مانشستر يونايتد ضد عائلة جلايزر، فإن العائلة المالكة لليونايتد انضمت لتحالف مع رجل الأعمال وائل جمجوم، من أجل التنافس على شراء نادي الاتحاد، والاستحواذ عليه من صندوق الاستثمارات العامة، وفقًا للتقارير، التي كشفت عن وجود تحالفات تسعى للاستثمار في قلعة العميد، مثل تحالف الأمير سعد بن عبدالله مع رجل الأعمال الأمريكي جوشوا هاريس، وتحالف يجمع شركة سدرة المالية وبلو فايف كابيتال، بقيادة عبد الرحمن وسلطان، نجلي خالد بن محفوظ، عضو شرف الاتحاد السابق.
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بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
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مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.
بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.
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