لاعب AZ الذي أطلق عليه لقب "Lul" يتعرض للانتقاد: "هذا أمر غير مقبول بالطبع"

لا يفهم مارتن ويفيلس شيئًا على الإطلاق عن مهاجم AZ رو-زانجيلو دال. هذا ما صرح به الصحفي المخضرم يوم الجمعة في بودكاستAD Voetbal.

كان ليروي إيتشيلد يرغب في الواقع في بدء مباراة AZ ضد شاختار دونيتسك في دوري المؤتمرات (التي انتهت بهزيمة 3-0) مع دال في التشكيلة الأساسية.

لكن المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا تأخر عن الموعد، ولذلك اضطر إلى الاكتفاء بدور البديل. وبدأ إبراهيم صادق المباراة في مركز الجناح الأيسر مع فريق ألكمارد في ربع نهائي دوري المؤتمرات.

ويشعر ويفيلز بخيبة أمل كبيرة من فريق AZ. "لقد كتبت شيئين على ورقتي: دال، أحمق. و: كل شيء في نهائي الكأس."

لا يتوقع أن يتمكن فريق ألكمارد من قلب هذا التخلف في ملعب AFAS. يرى الصحفي أن دال على وجه الخصوص يجب أن ينظر في المرآة.

وفقاً لويفيلز، أصبح AZ أكثر خطورة بعد دخوله كبديل. "لذلك: داال، أيها الأحمق. هذا واضح تماماً. سفين مينانز قال ذلك أيضاً أمام الكاميرا بعد المباراة. كيف يمكنك أن تتأخر في يوم مباراة كهذا؟"

"هذا بالطبع أمر غير مقبول. أشار مينانز أيضًا إلى أنهم تحدثوا عن هذا الأمر. دال أفضل من ساديق، وهذا واضح على الأجنحة. كان بإمكان AZ الاستفادة من ذلك في الشوط الأول"، يخلص ويفيلز.

