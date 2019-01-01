لاعب يوفنتوس السابق: رغم ضم كريستيانو رونالدو نحتاج لرامسي

تعرف على تصريحات راش بشأن اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع رامسي

أكد أيان راش، لاعب يوفنتوس السابق، ضرورة إتمام صفقة آرون رامسي من آرسنال بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد اتفاق البيانكونيري على التعاقد مع رامسي بالمجان في نهاية الموسم.

وقال الويلزي في تصريحات لشبكة ESPN: "أعتقد أنّ رامسي مناسب تمامًا ليوفنتوس، حينما كنت هناك كانت تورينو مدينة صناعية والآن هي أفضل بكثير".

وتابع: "أرى أنّ يوفنتوس فريق رائع ويقوم ببناء مشروع كبير وبعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو يجب ضم لاعب استنائي آخر بالنسبة لهم وارى أن رامسي مناسب".

راش لعب لصالح يوفنتوس في موسم 1987-1988 قبل أن يتألق مع ليفربول.

💢 دخل فاسكيز التاريخ بإحرازه لأسرع هدف للريال في الكلاسيكو على ملعب كامب نو، بعد خمسة دقائق و40 ثانية، منذ عام 2004، بعد 4 دقائق فقط.⚽️ pic.twitter.com/BqYeqL1hT9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

وحول خبرته هناك، أردف: "الوقت اختلف تمامًا، يوفنتوس حاليًا فريق أفضل بصورة ملحوظة ويقدم الكثير في كرة القدم ولذلك أتمنى أن ينضم آرون لهم".

واختتم: "عليه أن يتعلم اللغة الإيطالية بداية من الآن ليكون جاهزًا ومستعدًا للتأقلم على أجواء المدينة".

رامسي لم يجدد عقده مع آرسنال وقد يرحل عن الفريق في نهاية الموسم.