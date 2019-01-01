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الدوري الإنجليزي الممتاز

لاعب وسط ملعب يونايتد يعلق على استبعاده من مواجهة ليستر سيتي

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بيريرا لاعب فريق مانشستر يونايتد يعلق على استبعاده من مواجهة ليستر سيتي بالجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي ويؤكد إصراره على تقديم أفضل ما لديه.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب البرازيلي أندرياس بيريرا على رغبته في العودة لأفضل ما لديه من أجل الانضمام لقائمة مانشستر يونايتد من جديدة بعد استبعاده مؤخرًا.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "انستجرام" وأكد خلالها أنه دائم السعي لتحسين نفسه.

وكتب اللاعب: "الجميع يقع ويسقط، لكن فقط هؤلاء الضعفاء هم من يبقون على الأرض، أحلم ولا تستسلم أبدًا، امتلك الإيمان لأن الأمور لم تكن سهلة أبدًا ولن تكون كذلك".

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وشارك اللاعب بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد أمام فريق بيرنلي لكنه لم يقدم أفضل ما لديه وتأخر الفريق في النتيجة بهدفين، وأخطأ في أكثر من كرة قبل أن يغادر الملعب.

وأعلن أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن غياب اللاعب عن قائمة الفريق التي تواجه ليستر سيتي بالجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

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جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من بي اس في ايندوفن في مراحل الشباب عام 2012 وانتقل في إعارات لأكثر من فريق قبل أن يعود أخيرًا في الصيف الماضي.

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