لاعب واحد حقق الإنجاز .. ميسي يفشل في تحطيم رقم فريد ضد مدريد

فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسر إنجاز المهاجم النرويجي السابق جون كارو أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاش ميسي أمس الأربعاء ليلة حزينة رفقة فريقه باريس سان جيرمان بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

باريس سان جيرمان، فاز ذهابًا على ملعب "حديقة الأمراء" بهدف دون رد، ومع نهاية الشوط الأول من مباراة الإياب على "سانتياجو برنابيو" كان متقدمًا بهدف آخر.

لكن كريم بنزيما قدم واحدة من أفضل مبارياته مع ريال مدريد، وربما في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن تكفل بتسجيل ثلاثية أهلت "الملكي" إلى ربع النهائي.

وأخفق ميسي في نفس تلك الليلة أن يكون ثاني اللاعبين تسجيل في شباك ريال مدريد مع فريقين مختلفين.

ماذا حدث؟

البرغوث الأرجنتيني كان أمام فرصة لكسر إنجاز لم يحققه أحد سوى المهاجم العملاق السابق جون كارو بعدما أوقعته القرعة لملاقاة ريال مدريد الغريم التقليدي لناديه السابق برشلونة.

Leo Messi non ce l'ha fatta; così l'unico giocatore della moderna Champions League ad aver segnato da avversario in casa del #RealMadrid con due squadre diverse rimane l'insospettabile Big John Carew (Rosenborg 1999, Lione 2005-2006). pic.twitter.com/yBMgBBSDgf — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 10, 2022

كارو الذي أعلن اعتزال كرة القدم في عام 2012 استطاع طوال مسيرته الكروية التي استمرت 15 عامًا أن يسجل في ريال مدريد بقميص ناديين مختلفين.

الأولى عندما كان يلعب في صفوف نادي روسنبورج النرويجي في عام 1999، والأخرى بقميص ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا 2005-06.

كيف كان أداء ميسي في المباراتين؟

ميسي بدأ المباراتين أساسيًا ولعب كافة الدقائق، دون أن يتمكن من التسجيل أو الصناعة خلال الـ90 دقيقة.

وكان عودة ميسي إلى"سانتياجو برنابيو" مرتقبة للغاية، خاصة مع سجله الاستثنائي ضد ريال مدريد عندما كان مع برشلونة، لكنه في النهاية لم يقدم الأداء المنتظر في ليلة الأربعاء وودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

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