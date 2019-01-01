لاعب نيجيريا يغادر المستشفى بعد التأكد من سلامته

صاحب الـ21 عامًا سقط في المران مغشيًا عليه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غادر صامويل كالو؛ لاعب منتخب نيجيريا، إحدى مستشفيات الإسكندرية قبل قليل، بعد تأكد الطاقم الطبي من سلامته واستقرار حالته الصحية.

اللاعب كان قد تعرض للإغماء خلال مران منتخب بلاده أمس الجمعة، إثر توقف عضلة القلب، حتى أكدت التقارير الطبية الأولية له حاجته لجراحة في القلب إلا أن حالته استقرت بعد ذلك.

وأكد اللجنة الطبية لبطولة كأس أمم أفريقيا أن كالو صاحب الـ21 عامًا، أصبح سليمًا وجاهز للمشاركة مع النسور الخضر في المباريات المقبلة.

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وقال الطبيب: "ما حدث للاعب كان إثر إصابته بالجفاف، وليس هناك أي مشكلة في القلب".

يذكر أن نيجيريا تخوض حاليًا أولى مبارياتها بكأس أفريقيا مصر 2019 أمام بوروندي، على استاد الإسكندرية.

وينافس النسور ضمن المجموعة الثانية، حيث يلاقون في المباراة المقبلة غينيا يوم 26 من الشهر الجاري ثم مدغشقر في 30 من الشهر نفسه.