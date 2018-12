لاعب مانشستر يونايتد يحطم رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا للشباب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل الشاب شولا شولتير رقمًا قياسيًا جديدًا بعدما شارك مع فريقه مانشستر يونايتد ــ تحت 19 عامًا ــ في المباراة أمام فالنسيا ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وحتى صباح الأربعاء، كان حارس مرمى نادي بنفيكا مايل سيفلار هو أصغر لاعب يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث شارك بعمر 15 عامًا.

14 years, 10 months, 10 days 😯



Shola Shoretire became the youngest ever Man Utd player to ever appear in a official youth league/cup game. pic.twitter.com/1ySRM9nJBc — Football on BT Sport (@btsportfootball) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨