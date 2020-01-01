لاعب مانشستر سيتي السابق: تفوقت على ميسي بعد أن وصفني رئيس برشلونة بـ "سوبرمان"

مباراة لا تنسى بالنسبة له..

استرجع ستيفن آيرلند، لاعب مانشستر سيتي السابق، ذكرياته عندما نعته خوان لابورتا رئيس برشلونة بـ"سوبر مان" قبل ساعات من تفوقه على ليونيل ميسي في مباراة ودية.

وخاض آيرلند 175 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الفترة بين 2005 و2010، قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا، وله مسيرة كبيرة في البريميرليج مع أندية مثل ستوك سيتي وبولتون وغيرها.

اللاعب الأيرلندي كان يظن أن مباراة برشلونة الودية قد تكون طريقه لبلوغ المجد وارتداء قميص البلوجرانا، وما زاد من عزمه كان دعم لابورتا له قبلها.

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آيرلند في تصريحات للصحافة قال "لعبنا أمام برشلونة في مرحلة الإعداد للموسم الجديد عام 2009 وكنت حينها أفضل لاعب في الملعب بفارق كبير".

وتابع "كان ميسي يلعب آنذاك وأخذ الكرة وذهب في أحد تحركاته المجنونة قلت لنفسي أنني يجب أن أتعامل معه، قمت حينها بافتكاك مذهل للكرة من بين قدميه".

كما أضاف "اعترضته في أربع أو خمس كرات، لقد كان من الرائع أن أكون معه. في مناسباتٍ كهذه، عليك أن تكون أكثر يقظة وتحاول أكثر وتركض أكثر، هذا ما فعلته".

"أتذكر ونحن في طريقنا إلى كامب نو قال لي خاففير جاريدو وبابلو زاباليتا أنني إذا لعبت جيدًا فسوف يتعاقد برشلونة معي."

"في اليوم السابق للمباراة ونحن في التدريب وفي نفق غرف خلع الملابس، كان رئيس برشلونة هناك ودفع الجميع إلى الجانب وأمسك بي وعانقني عناقًا كبيرًا."

وأتم "وضع ذراعيه حولي وبدأت في التعرق من الخجل ثم بدأ في إخبار الجميع عني قائلًا: هذا هو اللاعب رقم واحد، إنه لاعب سوبر مان!".

الجدير بالذكر أن آيرلند قد أشهر اعتزاله لعب كرة القدم في عام 2018 وكان بولتون هو آخر ناديًا ارتاده حتى ديسمبر من العام نفسه.