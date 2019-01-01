لاعب ليفربول وميونخ السابق يوجه انتقادات لاذعة لكوتينيو

ويكشف سبب تألق اللاعب مع ليفربول عكس وضعه مع برشلونة وبايرن ميونخ

وجه المحلل التلفزيوني ديتمار هامان، انتقادات حادة جدًا لصانع ألعاب بايرن ميونخ فيليب كوتينيو، لاعتقاده بأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ وصوله من برشلونة في الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

وعانى الدولي البرازيلي الأمرين مع ناديه السابق، لعدم تألقه على أفكار مدرب الكاتالان إيرنيستو فالفيردي على مدار 18 شهرًا، ما عجل بخروجه من "كامب نو" قبل غلق نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية.

وانتقل لاعب ليفربول الأسبق إلى "آليانز آرينا" على سبيل في آخر ساعات الميركاتو الصيفي الأخير، مع احتفاظ العملاق البافاري بحق الشراء بعقد نهائي مقابل رسوم تُقدر بنحو 100 مليون يورو.

وفي رده على سؤال حول رأيه في المستوى الذي يقدمه صاحب الـ27 عامًا مع البايرن، قال ابن أكاديمية النادي ونجم ليفربول الأسبق لبوابة "تي أونلاين" الإخبارية "لم يظهر أي شيء حتى اليوم. كل ما في الأمر أنه يحاول تبرير الـ100 مليون يورو".

وأضاف "ربما لم يصل لنفس المستوى المعروف عنه"، في إشارة واضحة إلى أنه غير مقتنع بما قدمه اللاعب، بتسجيل ثلاثة أهداف من مشاركته في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

كما شكك في عقلية كوتينيو، بتلميحات بأنه لا يظهر بصورة جيدة إلا في ظروف معينة، أي في المباريات السهلة، لكن في المباريات المعقدة، لا يكون له أي تأثير.

وعن سبب تألق كوتينيو مع ليفربول والعكس مع البرسا والبايرن، قال "في ليفربول قاموا ببناء واحة حول كوتينيو، ولهذا السبب ظهر بصورة جيدة هناك، لكنه واجه بالفعل مشكلات بالجملة مع برشلونة".