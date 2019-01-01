لاعب ليفربول السابق ينصح كلوب بضم تيليمانس لخلافة ميلنر

تعرف على تصريحات ميرفي حول بديل ميلنر في ليفربول

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نصح داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق، المدرب يورجن كلوب بالتوقيع مع يوري تيليمانس خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لخلافة جيمس ميلنر.

ميلنر لديه عقد ينتهي في يوليو المقبل ولم يجدد حتى الآن.

وقال ميرفي في تصريحات صحفية: "الفرق الكبرى دائمًا تطلع للأمام وتحاول تحسين شكل الفريق، وعودة أوكسلاد تشامبرلين سيكون بمثابة صفقة جديد للريدز في الموسم المقبل".

وتابع: "ميلنر قد يغادر الفريق لذلك أرى أنّ تيليمانس هو البديل المناسب بعد المستوى الذي ظهر به مع ليستر سيتي. أنا واثق من أنّ ليفربول يحتاج للاعب مثله".

صاحب الـ 42 عامًا أكد فوز ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا سوف يجعل اللاعبين يوافقون على الانضمام للفريق في الموسم المقبل.

♦️قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي نجح ليفربول - أحد طرفي المباراة النهائية - في الوصول له بعد ريمونتادا تُدرس أمام برشلونة، دعونا نذكركم بأبرز العودات التاريخية في دوري الأبطال. 🏆 pic.twitter.com/JGsvIcqyLS — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وأردف: "جورجينيو فينالدوم قدّم موسمًا ثابتًا وكان الأفضل في خط الوسط من وجهة نظري عكس جوردان هيندرسون الذي لم يظهر بصورة قوية سوى في الفترة الأخيرة من الموسم".

واختتم: "بالطبع الكل أصبح يشيد به بعد الفوز على برشلونة وتسجيله هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولكني دائمًا أراه لاعبًا هامًا في الفريق خلال الموسم الجاري".

ليفربول يواجه توتنهام غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة مدريد الإسبانية على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".