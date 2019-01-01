لاعب ليفربول السابق: فيرمينو أهم من صلاح وماني

مكاتير يعتبره الحلقة الأعن

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جيسون مكاتير لاعب وسط ليفربول السابق اعتقاده أن روبرتو فيرمينو أهم لناديه من الثنائي الإفريقي محمد صلاح وساديو ماني.

وقال مكاتير:"خذ أي نجم خارج الفريق ولا محالة سيكون هناك تأثير. سيحدث هذا لأي من الأندية، ولكن يورجن (كلوب مدرب الفريق) كان قادراً على التعامل مع تلك المواقف وإحضار لاعبين مختلفين".

وأضاف:"اللاعب الوحيد الذي أعتقد أنه بلا بديل في هجوم ليفربول هو روبرتو فيرمينو. انسى أمر ساديو ماني أو مو صلاح، إنه فيرمينو الذي يربط تلك العملية",

وأوضح:"أعتقد أن ليفربول إذا خسر فيرمينو سيكون لهذا الأمر أثر أكبر من خسارة ماني أو صلاح".

وتابع:"انظر إلى السوبر الأوروبي ضد تشيلسي حين قدم ليفربول شوطين مختلفين تماماً، الأول بدون فيرمينو والثاني معه".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج في الوقت الحالي بـ24 نقطة، وهي العلامة الكاملة من أول 8 جولات.