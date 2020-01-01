لاعب ليستر السابق يروي تفاصيل بقائه في منزل كانتي لمدة شهر

سيدريك كيبري لاعب ليستر سيتي السابق يكشف عن قصة جديدة توضح مدى تواضع زميله نجولو كانتي.

كشف سيدريك كيبري لاعب فريق ليستر سيتي السابق وويجان أتلتيك الحالي عن تفاصيل علاقته بمواطنه الفرنسي نجولو كانتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كبيري بشكل خاص لجول.كوم، وأكد خلالها أن كانتي سمح له بالبقاء في منزله لمدة شهر.

وقال كيبري: "نجولو كانتي سمح لي بالبقاء معه في منزله لمدة شهر عندما كنت ألعب في صفوف فريق ليستر سيتي".

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وأضاف: "كانت لدي مشكلة في شقتي، وقام فورًا بالموافقة على قدومي أنا وأخي، مثل تلك الأمور لا يقوم بها الجميع، لقد كانت لفتة طيبة منه".

وأكمل: "بالنسبة لي أنا فخور للغاية لأنني قابلت نجولو كانتي وتعرفت عليه، لم أر أي شخص في حياتي أكثر تواضعًا منه".

وأردف عن لقب الدوري الإنجليزي في 2016: "لقد كانت الأجواء حماسية بشكل لا يصدق، حتى زملائي في ليستر سيتي لم يتوقعوا تحقيق البطولة".

جدير بالذكر أن كانتي كان قد لعب دورًا كبيرًا في تتويج ليستر سيتي بلقب 2016 وانتقل بعدها لتشيلسي وساهم في فوز البلوز باللقب التالي.