لاعب فينورد الذي خيب الآمال يستعيد مستواه ويصبح مرة أخرى عنصراً أساسياً في صراع الصعود

كان سايل لارين مرة أخرى عنصراً حاسماً لصالح ساوثهامبتون مساء الثلاثاء، حيث سجل هدفاً في الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة 1-5 على منافسه المباشر ريكسهام. ويبدأ اللاعب الذي كان معاراً لفريق فينورد سابقاً في استعادة مستواه تدريجياً مع ساوثهامبتون الذي يمر بفترة رائعة، وذلك بعد رحيله عن روتردام.

بشكل عام، لم يكن التعاون بين لارين وفينورد ناجحاً للغاية. تم استعارة المهاجم الكندي في صيف 2025 من نادي مايوركا، لكنه غادر بعد ستة أشهر فقط الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الهولندي.

لعب اللاعب الذي خاض 88 مباراة دولية مع المنتخب الكندي ما مجموعه 15 مباراة مع فريق روبن فان بيرسي، سجل خلالها هدفاً واحداً. وفي مباراة الدوري الأوروبي ضد باناثينايكوس، سجل المهاجم هدف 3-1 في الدقائق الأخيرة.

بعد أن لعب حوالي 400 دقيقة بقميص فينورد، انتهت الشراكة بين لارين والنادي. كان نادي ساوثهامبتون الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وجهته التالية، وهي خطوة لم تضر به حتى الآن.

في 13 مباراة، لعب فيها ما يقرب من 300 دقيقة أكثر مما لعب مع فينورد، سجل لارين خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة. يوم الثلاثاء، سجل الهدف الثالث في المباراة ضد ريكسهام.

في بداية المباراة، كان الكندي قريبًا من التسجيل، عندما ارتطمت رأسية منه بالعارضة. لكن بعد مرور ساعة من اللعب، استغل زلة على خط الوسط وسدد الكرة بهدوء في الشباك بعد انطلاقة طويلة. وهكذا سجل المهاجم هدفه.

"بمجرد أن أدركت أن الكرة قادمة إليّ، انطلقت بها. يبدو الأمر وكأنه استغرق وقتاً طويلاً، لكنه لم يكن كذلك. كان هناك شيء واحد فقط في ذهني: تسجيل الهدف، وقد نجحت في ذلك"، قال بعد المباراة عن هدفه.

فريقه يمر بأي حال من الأحوال بفترة رائعة. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، هزم أرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما أن فريق توندا إيكيرت - الذي خلف ويل ستيل الذي أُقيل في نوفمبر - لم يهزم منذ منتصف يناير. ويحتل ساوثهامبتون حالياً المركز السادس، وهو المركز الذي يضمن له المشاركة في التصفيات.