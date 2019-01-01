لاعب فيتنام: تأهلنا لربع نهائي كأس آسيا ليس إنجازًا

منتخب فيتنام يتطلع لتحقيق إنجازًا بالصعود إلى نصف النهائي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد لونج جوان ترونج، لاعب المنتخب الفيتنامي، على أن السعادة تسيطر على جميع اللاعبين، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا، على حساب منتخب الأردن.

فيتنام صعدت إلى ربع نهائي كأس آسيا، بعد الفوز على منتخب الأردن، بركلات الجزاء الترجيحية، في ثمن نهائي البطولة القارية.

وقال ترونج خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "التأهل والفوز على الأردن، يمنحنا الثقة ومعنويات كبيرة، من أجل مواصلة اللعب بنفسس الروح، ولا يهمنا من سنواجه في الدور المقبل".

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لاعب فيتنام تابع: "لا نعتبر تأهلنا إلى هذا الدور إنجازًا، لأننا تأهلنا إلى هذا الدور قبل ذلك، وهدفنا تحقيق نتائج جيدة".

واختتم ترونج تصريحاته قائلًا: "ما حققناه في البطولة الحالية، يرسم الكرة الحديثة في فيتنام، ونسعى لتحقيق إنجازات يتمناها جميع الجماهير".

منتخب فيتنام ينتظر الفائز من مباراة السعودية واليابان، من أجل مواجهته في دور الربع نهائي، ببطولة كأس آسيا، والتي ستنتهي 1 فبراير المقبل.