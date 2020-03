لاعب صن داونز يوجه رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة الأهلي

دعا آنيلي نجكونجكا ظهير فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي جماهير الفريق قبل المواجهة الصعبة للغاية أمام الأهلي في إياب دور ربع النهائي.

الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على نظيره صن داونز بهدفين دون رد في استاد القاهرة الدولي السبت الماضي، حيث يسعى الفريق الجنوب إفريقي لخطف بطاقة التأهل.

وقال نجكونجكا عبر حسابه الرسمي لصن داونز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ننتظر لوحة صفراء في مدرجات ملعبنا بعد غد السبت أمام الأهلي".

ونشر الحساب الرسمي للفريق الأصفر فيديو يظهر خلاله اللاعب بدعم الفريق في مواجهة الأهلي والتي ستقام على ملعب "لوكاس موريبي".

Anele with a clear message👉 Let’s fill up Lucas Moripe Stadium and paint it yellow!💛#Sundowns #CAFCL pic.twitter.com/LNCmDV74Zn