لاعب شباب الأهلي: الظفرة تطور كثيرًا ولا أفضلية لأحد

محمد مرزوق يعدد عوامل تحديد بطل كأس رئيس الدولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى محمد مرزوق؛ لاعب شباب الأهلي الإماراتي، أن الخبرة وحدها لا تكفي للتتويج بالألقاب، مشددًا على ضرورة احترام فريقه لخصمه الظفرة من أجل الفوز.

ويلتقي شباب الأهلي غدًا الإثنين، مع الظفرة على استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس رئيس الدولة.

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مرزوق قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الظفر بأغلى الكؤوس هدفنا، ولا نلتفت إلى المقارنات، لأن حظوظ كلا الفريقين متقاربة، ولا أفضلية لأحد، خاصة وأن الكل يعرف مدى تطور الظفرة تحديدًا في الدور الثاني من الموسم الجاري، بجانب أن المباراة نهائية لا تقبل التعويض، لذلك سنقاتل من أجل الحصول على اللقب".

وأضاف: "الخبرة مهمة في مثل تلك المباريات، لكن ليس لها وحدها الكلمة العليا، فهناك عوامل عديدة تحدد البطل كإصرار اللاعبين وقتالهم داخل الملعب والتركيز طوال الـ90 دقيقة إلى جانب الرغبة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير".

لاعب شباب الأهلي اختتم: "طموح كل لاعب ومدرب المنافسة على الألقاب، بدايتنا في هذا الموسم لم تكن جيدة لكننا استدركنا وقدمنا مستويات متميزة وحققنا انتصارات حسنت مركز الفريق، وأتمنى أن نقدم مستوى أفضل ونكون أكثر تركيزًا لنحقق حلم جماهيرنا بالتتويج بأغلى الكؤوس".

يذكر أن شباب الأهلي حقق اللقب من قبل ثماني مرات، كأكثر الفرق تحقيقًا للقب بالتساوي مع الشارقة، بينما يبحث الظفرة عن لقب الكأس الأول له في لقاء ليلة غد.