لاعب شاب يحسم انضمام دجيكو إلى إنتر

اللاعب كان متوجهاً لساسولو في صفقة سينسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر وروما توصلا لاتفاق نهائي بخصوص انتقال المهاجم البوسني إيدن دجيكو إلى صفوف النيراتزوري.

وسائل الإعلام كانت تتحدث عن مفاوضات معقدة بين الطرفين ومطالب مادية من روما وصلت إلى 20 مليون يورو لبيع البوسني.

وذكرت "سكاي" أن الفريقان اتفقا مساء الثلاثاء على صيغة 10 ملايين يورو والمهاجم الشاب إدواردو فيرجاني، لاعب فريق إنتر للشباب.

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وكان فيرجاني مفترضاً أن يكون جزء من صفقة ضم إنتر لستيفانو سينسي من ساسولو بحسب التقارير، ولكن الأخير وافق على انضمام لاعب شاب آخر.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية أن روما يبحث عن بديل لدجيكو، وحدد اسمين، الأول باتريك كوتروني، مهاجم ميلان، وليوناردو بافوليتي، رأس حربة كالياري.

عقد دجيكو مع روما يمتد حتى يونيو من العام المقبل 2020، ولذا حاول الفريق بيعه الصيف الحالي منعاً لخسارته مجاناً.