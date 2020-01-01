لاعب ريال مدريد ينتقل إلى إشبيلية

اللاعب الشاب سيتواجد في صفوف إشبيلية من الموسم المقبل

اتفق فريق جيرونا الإسباني مع نظيره إشبيلية بخصوص انتقال لاعبه الشاب مارك جوال إلى صفوف النادي الأندلسي.

ولعب المهاجم رفقة فريق جيرونا هذا الموسم 22 مباراة نجح فيهم في تسجيل 6 أهداف.

وتوصل كلاً من الفريقين بانتقال اللاعب من الصيف المقبل حسب الحساب الرسمي لنادي جيرونا عبر "تويتر"، بعد أن ينتهي وجوده في ريال مدريد كاستيا.

🔺 El acorda amb el rescindir la cessió de Marc Gual ☑️ El davanter, que acabarà la temporada al Castilla, ha participat en 22 partits i ha marcat 6 gols. https://t.co/BabN7JlT83 pic.twitter.com/yGCRLPWFzi Molta sort, Marc! #GironaFC — Girona FC (@GironaFC) January 30, 2020

اللاعب الشاب بدأ في ناشئين برشلونة وبعدها انتقل إلى ريال سوسيداد، حيث ظهر لأول مرة باللونين الأزرق والأبيض وهو في سن التاسعة عشر فقط.

المزيد من الفرق

إيمري تشان إلى بوروسيا دورتموند

ويعتبر اللاعب واحد من أهم المواهب التي من المرشح أن تلمع في مسابقة الدوري الإسباني في الفترة المقبلة، وسيكون فريق إشبيلية بوابة اللاعب لإبراز موهبته.

وتبلغ قيمة اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاماً 2 مليون يورو، ولكن من المتوقع أن تصل قيمته السوقية إلى أكثر الموسم المقبل.