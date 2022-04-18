لاعب ريال مدريد وزوجة فالفيردي ينضمان إلى منتقدي حكم مباراة إشبيلية!

شهدت مباراة إشبيلية وريال مدريد، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" في قمة الجولة 32 من الدوري الإسباني، العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

الحكم جييرمو كوادرا تلقى انتقادات حادة بسبب قراراته خلال المباراة، بداية من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الشوط الأول، ثم عدم احتساب هدف لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور، وعدد آخر من القرارات خلال اللقاء.

وتمكن ريال مدريد من الفوز على إشبيلية بنتيجة 3-2 بعد عودة رائعة في الشوط الثاني، بعدما كان النادي الأندلسي متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول.

ووجهت العديد من الانتقادات إلى الحكم بسبب قراراته خلال المباراة، ومن بين المنتقدين كان داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

ماذا قال سيبايوس؟

لم يتواجد سيبايوس مع ريال مدريد في رحلته إلى إشبيلية، وذلك بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وعلق سيبايوس عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تعليقًا على قرار عدم احتساب لمسة يد على مدافع إشبيلية وركلة جزاء لصالح فريقه.

وكتب سيبايوس: "يا للعار، إنها لمسة يد صحيحة".

زوجة فالفيردي تنضم للهجوم!

الهجوم على الحكم لم يتقصر على اللاعبين، لكن مينا بونينو زوجة فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد انضمت إلى منتقدي الحكم.

وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر" أيضًا: "لقد أفسدوا القواعد كثيرًا بشأن ركلات الجزاء، لدرجة أنهم في أي وقت يطلبون الفار، كنا أكثر سعادة عندما لم يضطر اللاعبون إلى قطع أذرعهم للعب كرة القدم".

وأضافت تعليقًا على هدف فينيسيوس الملغي: "حقًا لا أعرف وفقًا للقاعدة ما إذا كان خطأً أم لا، لكن في كل الأحوال لا يتم القياس بنفس المقياس، لو كانت لمسة يد على ريال مدريد، كان من المفترض أن تكون لمسة يد على إشبيلية في الشوط الأول، القاعدة مربكة جدًا".

Cagaron tanto las reglas acerca de la mano en el área que en cualquier momento le cobran mano al arquero y piden var.

Éramos más felices cuando los jugadores no se tenían que cortar el brazo para poder jugar al fútbol. — Mina Bonino (@Minabonino) April 17, 2022

ما هو موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، قبل ست جولات على نهاية المسابقة.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 15 نقطة، لكن النادي الكتالوني يملك في رصيده مباراتين أقل.

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