لاعب ريال مدريد السابق يحذر فان دي بيك من الانضمام للملكي

رويستون درينثي لاعب ريال مدريد السابق يحذر مواطنه دوني فان دي بيك من الانضمام لصفوف الفريق الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر رويستون درينثي نجم ريال مدريد السابق مواطنه دوني فان دي بيك من صعوبة الانضمام لصفوف النادي الملكي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رويستون وأكد خلالها أن اللعب لريال مدريد مختلف تمامًا عن اللعب لصفوف أياكس الهولندي.

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وقال "لو انضم فان دي بيك لريال مدريد سيكون لهذا تأثيرًا كبيرًا عليه للغاية، عندما وصلت لهناك كانت الأمور عصيبة بالنسبة لي".

وأضاف: "عندما وصلت للمطار وجدت حوالي ثلاث أو أربع آلاف مشجع، وثلث الملعب كان ممتلىء عند تقديمي، بالنسبة لرونالدو كان الملعب بكامل الحضور".

وأكمل: "في ذلك الوقت فان نسترلروي وجوتي وسالجادوا كانوا يعتنون بي وبالشباب الجدد في صفوف النادي، مثل هيجواين، لكنني اعتقد أنه سيكون عليه القيام بذلك وحده، بالرغم من ثقتي في وجود من سيساعده هناك لو تم الانتقال".

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واختتم تصريحاته: "الصفقة ستكون جيدة لفان دي بيك لقد قدم موسمًا طيبًا مع أياكس لكنه كان يلعب كرة قدم بدون ضغوطات كبيرة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن أياكس يطالب ريال مدريد بالحصول على ٦٥ مليون يورو لضم اللاعب، بينما يرفض الملكي تقديم عرض بأكثر من ٥٠ مليون.