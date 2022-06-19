لاعب ريال مدريد السابق: ذهبت للتدريبات مخمورًا واستحممت بالعطر لإخفاء إدماني!

لاعب ريال مدريد السابق يكشف تأثير الكحول على مسيرته.

في الماضي القريب، كان تناول نجوم كرة القدم للمشروبات الكحولية أمرًا أساسيًا من أجل ترابط الفريق، لكنه كان يخفي ربما مشاكل خطيرة تتعلق بإدمان الكحول، وكان البرازيلي سيسينيو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، أحد هؤلاء الذين عانوا من الأمر.

سيسينيو لعب في صفوف ريال مدريد في الفترة بين 2005 و2007، كشف أنه كان يذهب إلى التدريبات في بعض الأحيان وهو في حالة سكر.

ماذا قال سيسينيو؟

في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية من برنامج تلفزيوني برازيلي، كشف سيسينيو عن كواليس غريبة خلال فترته كلاعب.

وقال سيسينيو: "كنت أشرب القهوة بكثرة واستحممت بالعطر لأتخلص من رائحتي، كلاعب كرة قدم محترف سابق، كان الحصول على الكحول سهلًا".

وأضاف: "لم أكن بحاجة إلى المال للحصول على المشروبات، فقد أعطاها لي الناس بسعادة في المطاعم".

وأوضح لاعب ريال مدريد السابق أنه كان يعاني من مشاكل مع الكحول قبل 13 عامًا.

وأكمل: "يحيطك الكحول بأشخاص يحبون نمط الحياة هذا، فيما من يحبونك حقًا يكونون بعيدين".

واختتم سيسينيو: "لدي ابن يبلغ من العمر 15 عامًا، وأطلب منه دائمًا أن يسامحني، في تلك المرحلة كان يبلغ من العمر عامين، ولم أفهم حتى الموقف بشكل صحيح، لكنه ظل ثابتًا في ذهني".

ما هي الأندية التي لعب لها؟

الظهير البرازيلي لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته، والتي بدأها مع نادي بوتافوجو في موسم 1999-2000، وفي 2006 بعد التألق مع ساو باولو، تحرك ريال مدريد لضم سيسينيو.

وبعد موسم واحد في النادي الملكي، انتقل سيسينيو إلى روما الإيطالي، لكنه واصل المعاناة وخرج في إعارة مرتين واحدة مع ساو باولو، والثانية مع فياريال.

واختتم سيسينيو مسيرته مع نادي برازيليا في موسم 2017-18، دون أن يخوض أي مباراة مع الفريق.