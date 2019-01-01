لاعب ريال مدريد السابق: إيسكو الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات فان دير فارت حول مواجهة أياكس وريال مدريد

أكد رافائيل فان دير فارت، لاعب أياكس وريال مدريد السابق، أنّ إيسكو، لاعب الميرينجي، أفضل لاعب في العالم متوقعًا مواجهة صعبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يواجه أياكس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دير فارت في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أياكس هو منزلي ورحلت عنه لريال مدريد لأنّ هذا كان حلم أي طفل وقتها وسعيد لفترتي هناك".

وتابع: "عودة جوزيه مورينيو لريال مدريد ستكون جيدة للغاية. إنّه مدرب يفضل اللعب المباشر وهو أمر جيد كما أنّه قادر على تطوير الفريق وإعادته للواجهة".

فان دير فارت أكد أنّه قضى فترة جيدة في ريال مدريد وكان هناك 6 لاعبين من هولندا مما جعله لا يشعر بالغربة، مشيرًا إلى أنّ مورينيو طلب منه الرحيل عن الفريق بعد استقدام أكثر من لاعب في مركزه وعلى رأسهم كاكا.

وحول وجهة فرانك دي يونج وماتياس دي ليخت المحتملة حال الرحيل من أياكس، قال الهولندي: "أتمنى لو استمرا في أمستردام ولكني أعرف صعوبة الأمر. دي يونج يذكرني بجوتي ولديه نفس الإمكانيات".

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وبالنسبة لمباراة الفريقين في الأبطال، واصل: "أتمنى أن يلعب إيسكو أساسيًأ، إنّه الأفضل في العالم، أعتقد لو لم أشاهده في بداية المباراة فربما أرحل وأعود لبيتي".

واختتم: "لعبت مع أساطير في ريال مدريد وأياكس وعلى رأسهم فان دير سار وكريستيانو رونالدو وراؤول وجوتي وغيرهم. أتوقع أن تنتهي مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 2-2".

فان دير فارت لعب مع ريال مدريد بين 2008 و2010 وحقق فقط بطولة السوبر الإسباني.