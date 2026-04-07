"لاعب خاض 215 مباراة مع ريال مدريد قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز"

أفادت صحيفة «ماركا» أن إدواردو كامافينغا (23 عامًا) قد يغادر ريال مدريد الصيف المقبل. ويبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة الأكثر منطقية للاعب الدولي الفرنسي.

استحوذ ريال مدريد على كامافينغا في صيف 2021 مقابل 31 مليون يورو من نادي ستاد رين. ومنذ ذلك الحين، خاض 215 مباراة رسمية.

ونظرًا لأن كامافينغا يجلس على مقاعد البدلاء أكثر مما يود، فإنه يفكر في مغادرة مدريد. وفي الوقت نفسه، لم يعد النادي الملكي يعتبره لاعبًا لا يمكن بيعه.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن كامافينغا لم يحقق أبدًا الانطلاقة المتوقعة بعد رحيل توني كروس ولوكا مودريتش. وقد استخدمه مختلف المدربين بشكل أساسي كلاعب بديل في مراكز مختلفة.

ريال مدريد ليس في عجلة من أمره لبيع كامافينغا، لكنه منفتح على عروض مالية كبيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما تردد من إسبانيا.

لا يبدو باريس سان جيرمان خياراً ممكناً في الوقت الحالي، حيث لا يحتاج الفائز بدوري أبطال أوروبا إلى لاعبي خط وسط.

كامافينغا مرتبط بريال مدريد حتى منتصف عام 2029. ووفقاً لموقع Transfermarkt، تبلغ قيمته 50 مليون يورو على الأقل.