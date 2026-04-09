لاعب خاض 141 مباراة مع فريق PSV يتوق بشدة للعودة: «يبدو لي أمراً رائعاً»

يرغب إريك غوتيريز بشدة في العودة إلى نادي PSV. هذا ما صرح به لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يلعب حاليًا في صفوف نادي تشيفاس المكسيكي، في كتاب «Viva Futbol»للصحفي جيسبر لانغبروك.

بين عامي 2018 و2023، خاض غوتيريز 141 مباراة مع نادي PSV. بعد ذلك، عاد اللاعب الدولي الذي خاض 36 مباراة دولية إلى وطنه الأم.

لا يزال غوتيريز، اللاعب المخضرم، مرتبطًا بنادي تشيفاس حتى منتصف عام 2027، لكنه يفضل العودة إلى أيندهوفن. "يبدو لي رائعًا أن ألعب لـ PSV مرة أخرى لعدة سنوات. مع كل الخبرات التي أمتلكها الآن، يمكنني أن أقدم للنادي أكثر مما قدمت في فترتي الأولى."

"كنت شابًا في ذلك الوقت وكان عليّ أن أتعلم الكثير. الآن أصبحت أكبر سنًا ومررت بكل شيء، لكنني لم أفقد شغفي بالنجاح. آمل أن تتاح لي فرصة للعودة في السنوات القادمة"، قال غوتيريز.

كرر غوتيريز رغبته عدة مرات. "قضيت وقتًا رائعًا هناك، وكذلك عائلتي. أرغب بشدة في العودة. إذا احتاجني النادي، فهم يعرفون أين يجدونني."

طوال عام 2026، تم استبعاد غوتيريز من تشكيلة تشيفاس. يعاني اللاعب المكسيكي من خلاف مع إدارة النادي.

خلال فترة لعبه الأولى مع PSV، فاز غوتيريز بكأس الدوري مرتين. كما حصد كأس يوهان كرويف مرة واحدة.