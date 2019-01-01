لاعب تونس: تقنية الفيديو ظلمتنا ولا أعذار أمام نيجيريا

دراجر يلوم اللاعبين كذلك على فشل الوصول لنهائي كأس أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حمّل محمد دراجر؛ لاعب منتخب تونس، تقنية الفيديو جزء من مسؤولية عدم التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه اللاعبون أهدروا عديد الفرص.

نسور قرطاج يلاقون نيجيريا غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة الأفريقية.

وقال دراجر، في تصريحات صحفية: "عدم وصولنا للنهائي شيء مؤلم للغاية، حاولنا الفوز أمام السنغال، لكن الحظ وقف ضدنا، وكذلك تقنية الفيديو ظلمتنا وحرمتنا من ضربة جزاء كان من الممكن بها أن نعدل النتيجة، لكن مع ذلك لا يمكنني أن ألوم الحكام، لأننا أهدرنا عديد الفريق".

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وأضاف: "أغلقنا صفحة الهزيمة أمام السنغال، والجميع يركز حاليًا على احتلال المركز الثالث أمام نيجيريا، ليس لدينا أي أعذار، منافسنا يعاني أيضًا من العامل البدني".

مدافع نسور قرطاج اختتم: "هذه هي المرة الأولى التي أشارك بها بكأس أفريقيا، سعدت للغاية بلعب 120 دقيقة أمام السنغال، هذا اكسبني عديد الخبرات، أتمنى أن أشارك مرة ثانية في البطولة القارية".

يذكر أن تونس فشلت في التأهل للنهائي بعدما تلقت الهزيمة أمام السنغال بهدف وحيد في الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، وشهد إهدار كلا المنتخبين ضربة جزاء لكل منهما.

أما النسور الخضراء فخسروا مواجهة نصف النهائي أمام الجزائر، التي فاز بالمباراة بنتيجة 2-1.