لاعب تشيلسي السابق : زياش نسخة من هازارد وفابريجاس في لاعب واحد

الإشادات مستمرة بعد المستوى المبهر للدولي المغربي

يؤمن بات نيفين جناح تشيلسي السابق، أن النجم المغربي حكيم زياش، يمتلك العديد من صفات الثنائي إيدين هازارد وسيسك فابريجاس.

زياش انتقل لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وغاب عن بداية الموسم الجديد بسبب معاناته من الإصابة.

الدولي المغربي بدأ في الظهور خلال شهر أكتوبر الماضي، وقدم مستويات مبهرة بقميص البلوز، ليدخل قلوب عشان الفريق الإنجليزي سريعًا.

المزيد من الفرق

نيفين قال عن انطباعه تجاه زياش:"أظهر لمحات رائعة ضد شيفيلد يونايتد، في بعض الأوقات يذكرك بهازارد في أفضل مستوياته، وأوقات أخرى تشعر أنه سيسك فابريجاس بعبقريته على أرض الملعب".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف:"الأمور ستكون أكثر صرامة أمام الفرق من نوعية مانشستر سيتي وليفربول، لكنه يمتلك القدرة التقنية الكافية للتألق في الدوري الإنجليزي وهذا ما سنكتشفه قريبًا".

وتابع:"يمتلك رؤية مميزة، قدمه اليسرى فعالة جداً وكذلك يجيد اللعب بالقدم اليمنى، يمكنه التسجيل والصناعة، ولديه القدرة على رؤية الفجوات في دفاع الخصم وتسليم الكرة في أفضل لحظة ممكنة".

واستكمل:"كل شيء يبدو جيدًا جدًا، لكن هل ينخفض مستواه بعد البداية المميزة؟ هل سيكون لهذا التأثير فاعليته على المدى القصير والمتوسط؟ لو كنت مدربًا للفريق الخصم لجعلته يظهر بشكل أكبر على الخط من الجانب الأيمن للظهير مع تغطية خط الوسط، لتجنب الكرات القاتلة التي يلعبها بقدمه اليسرى".

إقرأ أيضًا .. "زياش لاعب جماعي بينما محرز أكثر فردية!"

جدير بالذكر أن زياش نجح في تسجيل هدفين وقام بصناعة 3 في 7 مباريات لعبها بجميع البطولات مع تشيلسي هذا الموسم.