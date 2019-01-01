لاعب بني ياس يفسر سبب الهزيمة أمام الفجيرة

الفجيرة ينتزع 3 نقاط من بني ياس في الدوري الإماراتي

تحدث سلطان الشامسي لاعب بني ياس الإماراتي، على الهزيمة أمام الفجيرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، اليوم الخميس.

بني ياس تلقى هدف في بداية المباراة والفجيرة نجح في الدفاع عن مرماه ما تبقى من الوقت ليظفر بـ3 نقاط هامة للغاية في مشواره بالدوري الإماراتي.

وقال الشامسي في تصريحات تلفزيونية: "دخلنا المباراة بكامل التركيز، ولكن فقدنا ثلاثة نقاط غالية للغاية، تلقينا هدفًا في بداية المباراة".

وأضاف: "بعد إحرازهم الهدف قاموا بالدفاع بشكل مستميت للغاية أمام مرماهم ودافعوا بـ5 لاعبين، ولذلك هم من حصلوا على الـ3 نقاط".

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وتابع الشامسي: "لماذا نجتهد ونحرز أهداف والحكم يقوم بإلغائها؟، لأ أعرف السبب والتفسير بالفعل، يجب علينا التركيز فيما هو قادم وسنقدم كل ما لدينا".