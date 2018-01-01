النتائج المباشرة
برشلونة

لاعب برشلونة الصاعد: "الحياة تكون أسهل حين تمتلك ميسي"

التعليقات()
Getty Images
ميراندا لاعب برشلونة الصاعد يبدي انبهاره بنجم الفريق ليونيل ميسي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشف ظهير برشلونة الصاعد ميراندا صاحب الـ 18 عامًا عن النصحية التي تلقاها من ليونيل ميسي قبل المشاركة في أول مباراة رسمية له في الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا.

اختيارات المحررين

وكان ميراندا قد بدأ أساسيًا في مباراة الثلاثاء بين برشلونة وتوتنهام، تلك التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبأ.

وقال ميراندا بعد المباراة: "إنه شيء مميز أن تلعب مع برشلونة، وشيء أكثر تميزًا أن تشارك مع الفريق الأول في عمر صغير، إنها فرصة لحصد المزيد من الخبرة من خلال هؤلاء النجوم التي طالما حلمت باللعب معهم.

وأضاف: "ميسي حدثني كثيرًا قبل المباراة، لقد تحدث معي كثيرًا قبل كل مباراة لعبتها مع الفريق الأول، حديثه زادني ثقة وجعلني متحمسًا للمشاركة بشكل أكبر.

وتابع: "في الحقيقة أنا محظوظ لأن مسيرتي مع الفريق بدأت في وجود ميسي، الأمور في وجوده تصبح أكثر بساطة، في الحقيقة الحياة تصبح أسهل في وجود ليو بكل تأكيد"

يذكر أن ميراندا كان قد أدى مباراة كبيرة أمام توتنهام، في مباراة لعب فيها المدرب إرنستو فالفيردي بأغلب اللاعبين البدلاء، ونجح في تحقيق التعادل بهدف لمثله.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق