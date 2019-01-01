لاعب برشلونة السابق: ميسي جاء من كوكب مختلف ويكرر ابداعاته في التدريبات

خوان رومان لاعب برشلونة السابق يمدح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني وما يقدمه مع الفريق في السنوات الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد خوان رومان لاعب فريق برشلونة السابق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني الحالي وبما يقدمه مع الفريق مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومان وأكد خلالها أن ما يقدمه ميسي يجعله لاعب قادم من كوكب آخر غير كوكب الأرض.

وقال رومان: "لم يسبق لنا أن شاهدنا أي مخلوق من كوكب غير الأرض، لكن لو كان هناك مثل هذه المخلوقات فهي بكل تأكيد تشبه ليونيل ميسي".

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وأضاف: "ما تشاهدونه في التليفزيون هو ما يقوم به في التدريبات، لا يمكننا أن نقترب منه، وقدمه قوية للغاية عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الكرة".

وأكمل: "الأمر يبدو كأنه لديه غراء في قدمه يمسك بالكرة بشكل مستمر، هو يجعل كل شيء يبدو سهلًا، وهو ما يجعلك تظن أنك تستطيع القيام بذلك أيضًا".

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جدير بالذكر أن رومان كان قد زامل ميسي في برشلونة بين 2012 و2015 قبل أن يرحل عن صفوف النادي الكتالوني وملعب كامب نو.