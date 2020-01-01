لاعب برشلونة السابق: الإدارة خانت الخطة التي جعلتنا فريقًا عظيمًا

كيف يرى لاعب برشلونة السابق أزمة الفريق؟

انتقد بويان كريكيتش، لاعب برشلونة السابق، قرارات إدارة النادي الكتالوني وتعاملها مع سوق الانتقالات، معتبرة إياها خائنة للخطة التي صنعت مجد الفريق.

كريكيتش لعب لبرشلونة بين 2007 حتى 2011 قبل أن يغادر منتقلًا لعدد من الفرق واستقر في الدوري الأمريكي.

وكان بويان أحد أعضاء الجيل الذي حقق السداسية التاريخية في 2009 كما حصد دوري أبطال أوروبا عام 2011.

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وقال بويان في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "ريال مدريد كان دائمًا الفريق الذي يشتري لاعبين على أعلى مستوى، بينما نحن في برشلونة نمتلك نقطة أخرى تجعلنا الأفضل ألا وهي لا ماسيا".

وتابع: "دون لا ماسيا، لما كنا شاهدنا ليونيل ميسي ولا تشافي هيرنانديز ولا أندريس إنييستا، هذا الثلاثي ترك بصمة كبيرة في تاريخ برشلونة وكرة القدم، ويكفي تواجدهم في القائمة النهائية للمرشحين بالكرة الذهبية في 2010".

صاحب الـ29 عامًا أشار إلى أنّه لا يرفض فكرة التعاقد مع صفقات بصورة عامة ولكنّه يرى أهمية البحث عن صفقات مفيدة للنادي على المستوى طويل الأمد مثل ترينكاو، لاعب سبورتنج براجا.

وتسائل: "بعد أن لعب في براجا، هل يضمن حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق؟ أم سيرحل على سبيل الإعارة؟ ماذا سيفعلون مع ريكي بويج؟ وهل يستمر أنسو فاتي في الفريق الأول؟ أعتقد أنّ الإجابات بيد أصحاب القرار".

وأردف: "برشلونة لا يمكن أن يتطور بهذه الطريقة، فالتعاقد مع مارتن برايثوايت بعد إصابة لويس سواريز يذكرني بضم ماكسي لوبيز حينما أصيب صامويل إيتو. هذا ليس تطور، هذه خيانة لكل ما جعل هذا الفريق عظيمًا".

واختتم: "من الضروري العودة إلى الأساسيات التي بُني عليها برشلونة بصورة سريعة، ولو لم نفعل لذلك فمن الصعب العودة لما كنا عليه".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يسعى في الوقت الراهن للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر لخلافة لويس سواريز.