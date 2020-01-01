لاعب برسبوليس: الهلال والسد فقط من يستطيعا إخراجنا من دوري الأبطال

اللاعب العراقي يتحدث عن إقصاء النصر من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجه العراقي بشار رسن، لاعب فريق برسبوليس الإيراني، شكره لزملائه اللاعبين، على الجهود التي بذلوها من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

برسبوليس الإيراني، وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على النصر السعودي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بشار رسن قال خلال تصريحات عقب المباراة: "أشكر زملائي اللاعبين، على الجهود التي بذلوها، قدمنا مباراة جيدة، مع احترامنا فريق نادي النصر".

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اللاعب العراقي تابع: "سعيد بالتأهل إلى المباراة النهائية، وكان هناك فريقين فقط، يستطيعا إخراجنا من البطولة، وهما السد القطري والهلال السعودي، مع احترامي للنصر المميز".

وينتظر فريق برسبوليس المتأهل من تصفيات شرق آسيا، من أجل تحديد الطرف الثاني لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد صعوده على حساب النصر السعودي.

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وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن عن إقصاء فريق نادي الهلال من البطولة، بعد عدم اكتمال قائمته في مباراة شباب الأهلي دبي، في دور المجموعات بالبطولة القارية.