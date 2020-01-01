لاعب باوك: أرحب بالانتقال للهلال والعمل مع لوشيسكو مجددًا

هل ينضم ماوريسيو إلى صفوف الهلال؟

كشف البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب وسط فريق باوك اليوناني، عن أنه مرحب بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال ، والعمل من جديد تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

لوشيسكو كان مدرب ماوريسيو في نادي باوك، قبل توليه مهمة تدريب الهلال في الصيف الماضي، حيث نجح في قيادة الفريق اليوناني لتحقيق الدوري والكأس الموسم الماضي.

المزيد من الفرق

ماوريسيو قال خلال تصريحات نقلتها الصحف اليونانية، أبرزها "جازيتا" و"مترو سبورت" : "لوشيسكو أخبرني بأنني ضمن اهتماماته، ولكن المفاوضات توقفت بسبب جائحة كورونا، وجددت عقدي مع باوك لنهاية الموسم".

اللاعب البرازيلي تابع: "الآن أنا تحت أمر مدرب باوك أبيل فيريرا، وبعدها سأرى ما هي الخيارات المتاحة أمامي بعد نهاية الموسم، والهلال فريق رائع، وسأكون سعيدًا إذا لعبت له".

عرض ضخم يُقرب عبد الفتاح عسيري من النصر

يذكر أن ماوريسيو جونيور كان أحد أهم اللاعبين لدى لوشيسكو، خلال فترة تدريبه فريق باوك اليوناني، قبل تدريب الهلال السعودي.

ولعب ماوريسيو مع الهلال 81 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 4، حيث انتقل له في صيف 2017 قادمًا من فريق زينت الروسي، ليصبح ضمن العناصر الأساسية للفريق.