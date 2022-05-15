لاعب بالدوري الإنجليزي يعلن ميوله المثلية عبر التلفاز!

لاعب كرة قدم شاب من التشامبيونشيب ينوي الإعلان عن ميوله المثلية عبر التلفزيون الأسبوع المقبل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية أحد النجوم الشباب في التشامبيونشيب بإنجلترا الإعلان عن ميوله الجنسية المثلية الأسبوع المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن اللاعب حصل على دعم كامل من زملائه في الفريق والمديرين في ذلك النادي.

وقال أحد المصادر للصحيفة: "اللاعب يشعر بالراحة حول هويته الجنسية وينوي الإعلان عنها عبر مقابلة تلفزيونية وينوي كسر وصمة العار التي تحيط بالأمر".

وأضاف: "النادي جعل الأمور واضحة للغاية، ذلك هو قراره الشخصي، كما أكدوا على دعمه في أي قرار يتخذه بعد ذلك في هذا الشأن".

وأردف عن بقية عناصر الفريق وموقفهم من الإعلان: "لقد أخبر زملائه في الأيام الماضية، تحديدًا يوم الجمعة، وقدموا له الدعم بدورهم".

وأكمل: "غرف الملابس تغيرت عن الماضي، ومثل تلك الأمور لا تمثل مشكلة كبيرة الآن، كل ما يهمهم هو كيف يلعب ويتدرب، فهو عضو هام في الفريق".

جدير بالذكر أن اللاعب الوحيد الذي قام بخطوة مشابهة في إنجلترا كان جاستن فاشانو الذي أعلن مثليته في عام 1990 وبعدها بثماني سنوات قام بالانتحار.