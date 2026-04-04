لاعب أياكس يحصل على مكان أساسي بشكل مفاجئ في مباراة ضد إف سي توينتي لأول مرة منذ 22 نوفمبر

يواجه أياكس يوم السبت فريق إف سي توينتي بقيادة جون فان دن بروم، وهو منافس على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. وقد أعلن أوسكار غارسيا في الوقت الحالي عن التشكيلة الأساسية للفريق المضيف. وأبرز اسم في تشكيلة أياكس هو أوليفر إدفاردسن، الذي يشارك في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ 22 نوفمبر.

سيحمي مارتن بايس مرمى أياكس، الذي يحتاج بشدة إلى النقاط ليحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي. سيبدأ أنطون غايي في يوهان كرويف أرينا كظهير أيمن، مع لوكاس روزا على الجانب الأيسر. خرج تاكيهيرو تومياسو مصابًا في مباراة فينورد وغاب عن مباريات اليابان الدولية الودية. وهو غير مدرج في قائمة المباراة.

يشكل جوزيب سوتالو ويوري باس ثنائي الدفاع المركزي ضد توكرز. عاد كو إيتاكورا للتدريب مع الفريق الأول لأياكس، لكنه سيضطر للانتظار قليلاً قبل أن يحصل على مكان في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الإسباني. لكن اللاعب الياباني سيكون على مقاعد البدلاء.

يورثي موكيو سيبدأ في خط الوسط، حيث لم يتعافى يوري ريجير تمامًا من إصابة في أوتار الركبة. سيبدأ شون ستيور من الجهة اليسرى وستيفن بيرغويس سيشغل مركز رقم 10 في خط وسط أمستردام. يعاني دافي كلاسن من مشاكل في الركبة ولن يشارك.

يحظى ووت فيغهورست بالأفضلية على كاسبر دولبرغ كقائد هجوم للفريق المضيف. ويحظى إدفاردسن بثقة غارسيا بشكل مفاجئ في الجناح الأيمن. أما ميكا غودتس فهو البادئ في الجانب الأيسر من هجوم أياكس.

تشكيلة أياكس: بايس؛ غاي، سوتالو، باس، روزا؛ موكيو، بيرغويس، ستور؛ إدفاردسن، ويغهورست، غودتس.

تشكيلة إف سي توينتي: أونرستال؛ فان روي، ليمكين، نيجستاد، د. روتس؛ زيروكي، هيلنسون، فان دن بيلت؛ د. روتس، لامرز، أورياستر.