لاعب اليابان المتسبب في هدف البريكان يحصل على الجنسية السعودية!

كيف حصل هذا اللاعب على الجنسية السعودية؟

فاز المنتخب السعودي على نظيره الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 70، بعد تمريرة خاطئة من لاعب الوسط الياباني جاكو شيباساكي الذي وضع مهاجم السعودية في مواجهة مباشرة مع الحارس الياباني، ليسجلها في المرمى.

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وأشارت صحيفة "Nikkan Sports" إلى أن اللاعب جاكو شيباساكي الذي أخطأ في الهدف، تم تغيير جنسيته من اليابانية إلى السعودية على صفحته على موقع "ويكيبيديا" الشهير.

وأكدت الصحيفة على أن الجنسية تم تغييرها لمدة دقائق، قبل أن تعود مرة أخرى إلى اليابانية بعد أن كانت سعودية، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين المنتخبين.

ويبدو أن عددًا من الجماهير قامت بتغيير الجنسية للاعب على صفحته عبر موقع "ويكيبيديا"، وذلك بعد صناعته لهدف المنتخب السعودي الوحيد بالمباراة عن طريق الخطأ.

المنتخب السعودي رفع رصيده إلى النقطة التاسعة في وصافة المجموعة الثانية، خلف المنتخب الأسترالي المتساوي مع الأخضر في رصيد النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالحه.