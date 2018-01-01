لاعب الوصل الإماراتي السابق يعلق على مواجهة أهلي جدة في كأس زايد

الوصل يقع أمام أهلي جدة في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث عبدالرحمن محمد، لاعب الوصل الإماراتي سابقًا، عن مواجهة أهلي جدة في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، مثل مباراة الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري المصري، والوصل الإماراتي أمام أهلي جدة السعودي، والنجم الساحلي التونسي أمام الرجاء المغربي والمريخ السوداني أمام مولودية الجزائر.

وقال عبدالرحمن محمد في تصريحات تلفزيونية عقب مراسم القرعة: "أتمنى التوفيق للوصل في ربع النهائي، وأن يصل إلى النهائي ويحصل على اللقب". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "نتوجه بالشكر لتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي على إعطاء البطولة رونق جديد ومنافسة قوية بين جميع المنافسين".

واختتم لاعب الوصل السابق تصريحاته قائلًا: "الفرق المشاركة في ربع نهائي البطولة، قوية ويتمنوا أن يصلوا إلى النهائي، وخاصًة الوصل الإماراتي".

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ويواجه الفائز من مباراة الهلال والاتحاد، الفائز من مواجهة الوصل وأهلي جدة، ويواجه الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والنجم الساحلي، الفائز من مواجهة المريخ السوداني ومولودية الجزائر.