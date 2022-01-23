فجر الإعلامي الرياضي خالد المصيبيح مفاجأة عن كواليس حوار سابق دار بينه وبين المصري أشرف قاسم؛ محترف نادي الهلال السعودي الأسبق، مؤكدًا أن لاعبي الزعيم كانوا يخشون مواجهة النصر.

موسم وحيد لقاسم مع الهلال:

نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والذي اعتزل اللعب نهائيًا في عام 1997، سبق أن خاض تجربة احترافية وحيدة في نادي الهلال بموسم 1993-94.

لكن خلال ذاك الموسم لم يحقق قاسم أي بطولة مع الزعيم، إذ أن في رصيده تسع بطولات محلية ودولية، جميعها مع الزمالك ومنتخب مصر.

وسبق لقاسم المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم مرة وحيدة عام 1990، العام الذي شهد المشاركة الثانية في تاريخ مصر بالمونديال.

"كنا نرتعش من النصر"

المصيبيح ظهر اليوم الأحد، في إحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي جمعت عدة شخصيات نصراوية بارزة.

وقال المصيبيح، خلال حديثه بالمساحة: "كنت في الأنباء في ذلك الوقت، كان رئيس القسم الرياضي المصري أسامة صبري، كان هناك مباراة بين الهلال والنصر، وكان اللاعب المصري أشرف قاسم لاعبًا في الهلال، صبري كان يحب قاسم، فبعد المباراة طلب مني رئيس القسم أن أجري حوارًا مع اللاعب.

"خلال الحوار سألت أشرف قاسم عن سبب الهزيمة رغم أن الهلال كان مهيئًا ولديه عناصر مميزة وقتها وأفضل من النصر، فرد (كنت أعرف أننا سنخسر المباراة)، وعندما سألته عن السبب قال (يا رجل! اللاعبون كان يرتعشون خوفًا من النصر)".

معاناة أشرف قاسم من مرض مزمن:

قبل أيام، أحزن أشرف قاسم جماهيره بالكشف عن معاناته من مصر مزمن منذ خمس سنوات، إذ أنه أصيب بالتهاب مزمن في الأعصاب الطرفية.

وأكد قاسم أن استجابته للعلاج ضعيفة للغاية، ويضطر للمكوث في المستشفى لمدة أسبوع كل شهر، لتلقي العلاج.

وأوضح نجم الزمالك الأسبق أن التكاليف العالية للعلاج، اضطرته لطلب العلاج على نفقة الدولة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

حالة قاسم تشبه حالة مؤمن زكريا؛ نجم الأهلي المصري والأهلي السعودي الأسبق، التي أصيب بها منذ سنوات وأبعدته عن الملاعب.

اقرأ أيضًا..

كواليس التحقيق مع كنو .. موقف مفاجئ من الهلال والنصر

تقارير | قرارات مفاجأة .. الهلال يقيل جارديم ويستقر على بديله

مونديال الأندية يهدد صفقة الهلال الجديدة والحسم خلال ساعات