لاعب النصر السابق: الدوسري أفضل من نجم ليفربول، ولكن الدنيا حظوظ!

إشادة نصراوية بنجم الهلال

أشاد خالد العقيلي لاعب النصر السابق والناقد الرياضي بجناح الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري، والذي غاب عن مباراة الأخضر الأخيرة أمام اليابان وسيغيب عن لقاء الليلة أمام الصين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

العقيلي أوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تابع الياباني تاكومي مينامينو لاعب ليفربول خلال المباريات الأربعة الأخيرة له مع منتخب بلاده، وقد وجدت لا يستحق أبدًا اللعب في النادي الإنجليزي.

وأضاف مؤكدًا أن الدوسري جناح الهلال والمنتخب السعودي يتفوق على نظيره الياباني بمراحل، لكن الحظ فقط جعل مينامينو يلعب مع الريدز.

إذ كتب "شاهدت لاعب منتخب اليابان وليفربول مينامينو في أربع مباريات متتالية أمام عُمان وفيتنام والسعودية وأستراليا، وتأكدت أن الشركات اليابانية لها دور في ذلك. سالم الدوسري أفضل منه وبمراحل ولكن الدنيا حظوظ".

شاهدت لاعب منتخب اليابان وليفربول مينامينو في اربع مباريات متتاليه امام عمان وفيتنام والسعوديه وستراليا

وتاكدت ان الشركات اليابانيه لها دور في ذلك #سالم_الدوسري افضل منه وبمراحل ولكن الدنيا حظوظ #السعوديه_lلصين pic.twitter.com/d4f99mDUxF — خالد العقيلي (@aboazaz05) October 12, 2021

يُشار إلى أن صاحب الـ26 عامًا ارتدى القميص الأحمر في يناير 2020 قادمًا من سالزبورج، وقد أعاره ليفربول في سوق الانتقالات الشتوي الأخير إلى ساوثامبتون حتى نهاية الموسم.

مينامينو عاد إلى الريدز هذا الموسم لكنه لم يلعب أي دقيقة في البريميرليج، وشارك في 23 دقيقة فقط في دوري أبطال أوروبا.