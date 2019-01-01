لاعب النجم: عانينا من الإرهاق أمام الزمالك وسنحسم الصعود من سوسة

مباراة العودة بين الزمالك والنجم ستكون يوم الأحد القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إيهاب المساكني، لاعب النجم الساحلي أن فريقه كان يعاني من الإرهاق، في مواجهة الزمالك بنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر النجم بهدف نظيف من الزمالك، في ذهاب نهائي البطولة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال المساكني في تصريحات عقبت اللقاء: "مباراة لم تكن سهلة، حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا، ولكننا استقبلنا هدف من هفوة دفاعية، لم يحالفنا الحظ في العودة إلى اللقاء".

وواصل: "لقد لعبنا مباراتين صعبتين في الفترة الأخيرة، أمام الهلال السعودي ثم الهلال السوداني، وتنقلات كانت صعبة، سببت لنا بعض الإرهاق".

وواصل: "سنحاول تسجيل أكثر من هدف في العودة، وحسم الصعود إلى النهائي من سوسة".

فوز مهم ولكنه غير مطمئن لجماهير الفارس الأبيض 🔴⚪️

هدف وحيد في المباراة بقدم كهربا ⚽️#الزمالك_النجم_الساحلي #أفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/WLCrqrZTAm — جول مصر (@goaleg) April 28, 2019

وحقق الفريق التونسي، بطولة زايد للأندية العربية بعد فوزه على الهلال السعودي بهدفين لهدف، قبل أن يواجه الهلال السوداني في إياب ربع نهائي البطولة على ملعب الجيش بالسويس في مصر.

الجدير بالذكر ان مباراة العودة، بين النجم والزمالك ستكون يوم الأحد القادم 5 مايو في سوسة، وسيلعب الفائز في النهائي امام الفائز من نهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي.