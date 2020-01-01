لاعب الفريق السابق: مستقبل تشافي في برشلونة وميسي ليس إنسانًا

هل نرى تشافي مدربًا لبرشلونة؟

أكد بويان كريكيتش، لاعب برشلونة السابق، أنّ تشافي هيرنانديز سوف يتولى تدريب النادي الكتالوني عاجلًا أم آجلا.

تشافي، أسطورة الفريق وأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات، أكد في أكثر من مناسبة رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني مدربًا.

وكان مدرب السد القطري قريبًا بالفعل من برشلونة في يناير الماضي ولكنّه رفض ترك الزعيم في منتصف الموسم.

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وقال بويان في تصريحات للوكالة الإسبانية: "مصير تشافي سيكون في برشلونة عاجلًا أم آجلًا، إنّه لاعب يفهم طبيعة الفريق ويعرف غرفة الملابس بصورة جيدة".

وواصل: "أي شخص يتعامل مع ليونيل ميسي لا يتوقف عن الإعجاب به، فهناك لاعبون عاديون في كرة القدم، وهناك آخرون في مستوى فوق الجميع وهو منهم".

بويان لعب في الفريق الأول تزامنًا من انفجار موهبة ميسي وتم تشبيهه به رغم أنّ فارق السن 3 سنوات فقط.

واختتم: "ما يميز ليو هو عدد السنوات التي استمر فيها الأفضل، فكما يقولون الوصول للقمة صعب ولكن البقاء هناك أصعب. ما يفعله غير إنساني إنّه فقط امتياز ميسي".

جدير بالذكر أنّ بويان أكد أنّ رحيله من برشلونة جاء بسبب عدم قدرته على تحمل الضغوط التي أثرت على أعصابه.