لاعب الفريق السابق: برشلونة قدم عرضاً لضم فيلا

اللاعب يتألق في أمريكا

كشف جوناثان دوس سانتوس، لاعب برشلونة السابق وجالاكسي الحالي، عن تقدم البلوجرانا بعرض لضم مواطنه كارلوس فيلا بعد تألقه في الولايات المتحدة.

فيلا انضم لصفوف لوس أنجلوس إف سي بعد تأسيسه مباشرة، وسجل 38 هدفاً وصنع 12 في 36 لقاءً بالعام 2019.

وقال دوس سانتوس مع "راديو W": "حالياً لا أتحدث مع فيلا كثيراً لأننا في عطلة، ولكن صحيح، برشلونة قدم عرضاً لضمه، لا أعرف ماذا سيفعل".

وأكمل: "هو سعيد في أمريكا، وقدم موسماً رائعاً، ولكن برشلونة فرصة جيدة، سعيد من أجله كمكسيكي، أتمنى أن تتاح له الفرصة".

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ورحب فيلا بفكرة اللعب مع برشلونة ونجمه ليونيل ميسي في تصريحات بأكتوبر الماضي مع "نيويورك تايمز"، ولكن على سبيل الإعارة.

وبحسب التقارير، فأن برشلونة يريد ضم لاعب أرسنال السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري لتعزيز خط هجومه.

وسبق لفيلا اللعب بألوان سلتا فيجو وأوساسونا وريال سوسيداد بالدوري الإسباني.