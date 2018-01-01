لاعب العين: الوصول لنهائي مونديال الأندية ليس أقصى ما خططنا له

العين يشارك في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إسماعيل أحمد لاعب فريق العين، أن وصول الزعيم للنهائي ليس أقصي ما خطط له الجهاز الفني ولاعبو الفريق الإماراتي.

ويلعب اللعين، أمام نظيره ريال مدريد مساء السبت، في نهائي كأس العالم للاندية، على ملعب مدينة أبو ظبي الرياضية.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات إذاعية: "المشاركة في مباراة مثل تلك، يعد مصدر سعادة لكل لاعب، سيظل إنجازاً خالداً في تاريخنا".

وواصل: "فريقنا استحق التواجد في هذه المباراة، أهدى هذا الإنجاز لكل الشعب الإماراتي، وإدارة النادي والجماهير، وصولنا للنهائي لم يكن صدفة".

وتابع: "الوصول للنهائي، هذا ليس أقصى ما خططنا له، نريد المنافسة على اللقب، سيكون إنجازاً تاريخياً بالفعل، سنلعب بالروح وبدعم الجماهير، المباريات ليست لياقة وتكتيك فقط".