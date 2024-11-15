لاعب السعودية للكرة الشاطئية: بطولة نيوم احتكاك قوي.. وسنصبح أحد كبار اللعبة

أكد ربيع سفياني، لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، أن الأخضر استفاد من مشاركته في بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة بمنطقة نيوم في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيصبح أحد كبار اللعبة في المستقبل.

وصرح سفياني لموقع "جول" اليوم الجمعة بقوله إن الكل يلحظ تطورًا كبيرًا في بطولة نيوم الدولية للألعاب الشاطئية، حتى المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يتطور رغم أنه حديث العهد، حيث تكوّن منذ نحو 5 أعوام، وهي فترة قصيرة مقارنة بخبرات المنتخبات الأخرى.

وأضاف: "نتأقلم ونحتك مع المنتخبات الكبيرة، وهذا شيء إيجابي، في المستقبل القريب سنكون أحد المنتخبات المهمة في كرة القدم الشاطئية".

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وزاد سفياني "نشعر بتطور كبير، فزنا على منتخب ألمانيا، صاحب الباع الطويل في الكرة الشاطئية، وبالتالي كسرنا حاجز الخوف، لم نعد نخشى أي منتخب الآن، الملعب هو الفيصل بيننا وأي منافس، ولدينا المقومات لتحقيق نتائج إيجابية، ليس لدينا أي أعذار، فقط نحتاج بعض الوقت".

وعن مستوى المنافسة في البطولة، أوضح سفياني "نستمتع بالبطولة، مباراة اليابان والبرازيل كانت قوية جدًا، وأيضًا إسبانيا ضد البرازيل، المباريات تسر الناظرين، ونحن كلاعبين نستفيد منها".

وبسؤاله عن أبرز اللاعبين في بطولة نيوم، قال "لاعبو البرازيل لأنهم الأقوى في هذه اللعبة، وأيضًا أعجبني لاعبي اليابان وإسبانيا".

وعن أبرز اللاعبين السعوديين، رد "لدينا لاعبين مهمين، فمثلا وليد اليوبي سجل 3 أهداف في مرمى ألمانيا، هو لاعب مؤثر بالنسبة لنا، وأكثر اللاعبين خبرة".

وأتم سفياني تصريحاته بالقول "حققنا فوزًا على ألمانيا، واليوم سنواجه منتخب الإمارات الشقيق بهدف الفوز أيضًا، منتخب الإمارات فريق قوي حصد 6 نقاط، ومواجهتنا ضده ديربي خليجي عربي مثير، وسنحاول تعطيله اليوم".

وكان المنتخب السعودي خسر من إنجلترا 1-4 في أولى مبارياته بالبطولة، ثم هزم المنتخب الألماني بنتيجة 7-6، ومن المقرر أن يواجه شقيقه الإماراتي في وقت لاحق من اليوم.