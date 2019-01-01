لاعب السد: الفوز على الدحيل في السوبر سيعطينا دفعة معنوية للمستقبل

السد على موعد مع الدحيل من جديد ولكن هذه المرة في السوبر القطري

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد أحمد سيار لاعب السد على صعوبة مباراة فريقه أمام الدحيل، في السوبر القطري، مشدداً على أن تحقيق اللقب سيعطي الفريق دفعة معنوية للموسم الجديد.

وسيواجه السد، نظيره الدحيل مساء السبت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار المباراة النهائية لكأس الشيخ جاسم (السوبر القطري).

وقال سيار في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة صعبة على الفريقين وفريقنا جاهز معنويا وذهنيا لهذه المباراة خاصة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا".

وواصل: " لقب الشيخ جاسم سيكون فاتحة خير على الفريق مع بداية الموسم ونحن جاهزون لذلك".

وأكمل: " مررنا بفترة ايجابية خلال المرحلة الماضية وخاصة فترة الاعداد والفوز في لقائي الاسيوية سيكون دافع لنا لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الانتصارات".

جدير بالذكر أن هذه ستكون المباراة الثالثة بين الفريقين، في أقل من 11 يوماً، بعد مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.